Rieti, gli appuntamenti di San Silvestro e di Capodanno in tutto il Reatino

RIETI - Gli appuntamenti della serata di San Silvestro e del giorno di Capodanno in utto in Reatino.

Concerto augurale per il Capodanno, domani, a Rieti, per dare il benvenuto in musica al 2022. Sarà il teatro Flavio Vespasiano di Rieti ad aprire le sue porte alle 17 alla Roma Tre Orchestra diretta da Sieva Borzak. Il programma presenta un cartellone con le musiche di Dukas (“L’apprendista stregone”, musica dal film “Fantasia”), Gershwin (“Un americano a Parigi”), Debussy (“Suite Bergamasque (Clair de lune)”, Tchaikovsky (“Lo Schiaccianoci”, suite dal balletto). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In conseguenza del Decreto Natale 2021, per l’accesso al teatro sono da rispettare le seguenti condizioni: green pass rafforzato (super green pass), mascherina Ffp2. Divieto di consumare cibi e bevande. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere allo sportello VisitRieti (portici del Palazzo Comunale in piazza Vittorio Emanuele II) fino a oggi, con orario 10-13 / 15-18, telefono: 366/8249734.

Per il “Leonessa Christmas 2021 - I valori della tradizione”, oggi alle 18 si saluta il vecchio anno in piazza VII Aprile con la Pro loco che ha preparato una sorpresa gastronomica e vin brulé per tutti. Domani, poi, alle 18, nella chiesa di San Pietro, “Canti di Natale” con Marina Fiordaliso in concerto (vedi articolo in basso). Domenica, con inizio alla 16, all’Auditorium Santa Lucia, ci sarà la proiezione a cura del Gruppo Leonesse di “Poetar di donne dall’Altipiano alla Maremma”. Alle 18, nella chiesa di San Carlo. “I migliori auguri” nel concerto della Corale San Giuseppe. Alle 21.30, il gran concerto della Banda musicale Città di Leonessa nella chiesa di San Pietro. Lunedì alle 21, all’Auditorium Santa Lucia, “I migliori anni”, serata di musica live senza età. Concerto della Smile Orchestra di Roma: appuntamento domani alle 10 sulla loro pagina facebook.

Ad Amatrice, presso i centri commerciali, oggi alle 17 il brindisi al 2022. Domani alle 16, presso la mensa dell’area food, la tombolata di inizio anno e, domenica alle 13, il pranzo in piazza nel tendone natalizio nel piazzale ex Anpas, alle 15.30 il “Pony Christmas” e la “Casa di Babbo Natale al Corso” e poi, nella mensa area food, alle 16, la tombolata.

A Greccio, domani e domenica (e poi il 2,il 6 e l’8 gennaio), le repliche alle 17.30 della rappresentazione del primo presepe vivente al mondo: era il 1223 quando San Francesco d’Assisi scelse Greccio, affacciato sulla vasta conca reatina, per rievocare la nascita di Gesù. La somiglianza dei luoghi con quanto il Santo aveva visto in Palestina lo portò a realizzare un evento che ancora oggi segna la storia nel Reatino e oltre. Sempre a Greccio, in queste giornate di festa, si può ammirare la mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio, aperta per l’intero periodo in piazza Roma.

Restando ai presepi, da ammirare quello dei pastori di Vallecupola e le suggestioni di Piedelpoggio, nel Leonessano, dove strade, angoli, scorci creano un presepe diffuso per le festività.

Un calendario per aiutare gli ospiti del canile sanitario di Rieti. «Venite a trovarci al canile sanitario “Silvia Rosati” di Rieti - spiegano i responsabili - per conoscere gli amici a quattro zampe e potrete acquistare, per beneficienza, il calendario: con il ricavato potremo acquistare tutto ciò che è necessario per gli ospiti del canile». Il canile sanitario è in via Cottanello, a Rieti, vicino alla Centrale del Latte. Aperto ogni giorno, salvo nell’orario di pranzo.

“Non voglio mica la luna, voglio solo passare una serata spensierata”. Marina Fiordaliso è particolarmente felice di cantare a Leonessa, nel concerto di Capodanno che si terrà domani alle 18 nella chiesa di San Pietro. «Veniamo da un periodo difficilissimo, soprattutto per noi che lavoriamo nello spettacolo. La gente ha voglia di divertirsi, di ascoltare un po’ di musica che alleggerisca il momento - dice la cantante. - So che non si poteva fare altrimenti, ma il nostro settore è stato davvero molto penalizzato. Sono pronta per salire sul palco, non vedo l’ora. Dopo tutto questo tempo di ristrettezze l’approccio con il mio mestiere è cambiato: prima, a volte, ero stanca, mi è anche capitato di non aver voglia di esibirmi. Adesso invece sono sempre carica e felicissima di farlo». Fiordaliso si esibirà live con la sua band, in un assortito medley di canzoni di Natale, ma non mancheranno i suoi successi. Intanto, sta andando molto bene il singolo “Indimenticabile” che la vede in coppia con la giovane Serena de Bari, uscito il 15 dicembre sulle piattaforme digitali e in arrivo ai primi di gennaio un nuovo impegno su La5, in cui Fiordaliso si cimenterà nell’inedita veste di giudice di gruppi musicali. «Sono stata molte volte a cantare a Rieti, ma non ho mai visto Leonessa - spiega Fiordaliso. - Ho appena fatto la terza dose di vaccino ed ero un po’ indolenzita, ma oggi è già tutto passato e sono felice di stare con il pubblico per l’inizio dell’anno. Ci faremo gli auguri lì, ma vorrei che fosse anche scritto: “reatini, vi auguro buon anno di cuore, abbiamo sofferto tanto ed è ora di sorridere un po’”». Il concerto è libero fino a esaurimento posti, con super green pass. «Nonostante la situazione delicata, Leonessa ha voluto dare un segnale - osserva il sindaco Gianluca Gizzi - a dimostrazione che, se si sta attenti e si rispettano le normative vigenti, qualche evento in piena sicurezza si può fare. Siamo fieri di essere riusciti ad avere Marina Fiordaliso tra noi, sarà un segnale di gioia e ottimismo per l’anno nuovo».

In Sabina arriva la prima escursione del nuovo anno. Domenica, l’associazione Sabina in Trekking propone agli “amici camminatori” il primo Magnatrek del 2022 alle Gole del Farfa, con visita e pranzo all’Alpaca ranch, con la tipica tenda Yurta. L’escursione era stata rinviata la scorsa settimana per il maltempo. Sarà una escursione alla scoperta del monumento naturale del Lazio Gole del Farfa (area naturale protetta) a Castelnuovo di Farfa. Un percorso di trekking adatto a tutti, di media difficoltà, con poco dislivello, che si snoda partendo nella sottostante cittadina di Castelnuovo di Farfa per poi discendere sino ed arrivare al fiume omonimo (affluente di sinistra del Tevere). Il punto di partenza sarà dall’Alpaca ranch, da dove inizia l’escursione tra sentieri, resti di un vecchio mulino, l’antico ponte medievale e i resti del ponte Romano. Fino ad arrivare alle Gole del Farfa, uno dei luoghi più particolari dal punto di vista naturalistico. Terminata l’esplorazione alle Gole, si farà ritorno all’Alpaca ranch, fattoria/allevamento di Alpaca, con la tenda Yurta, dove si pranzerà a base di lasagne casarecce cotte nel forno a legna, bruschette alla brace con il pane di Mompeo all’olio nuovo evo sabino, bruschette con pomodori e bruschette con mortadella, vino rosso locale, dolci e liquori artigianali sabini, caffè. Info e iscrizioni su messenger, instagram o whatsapp al 3279308192 (Stefano).

L’Associazione culturale “Greccio Futura” organizza per domenica 2 gennaio alle 18.30 il concerto augurale per il nuovo anno, che si terrà a Limiti di Greccio, presso la chiesa Santa Maria di Loreto. Al pianoforte, a quattro mani, due maestri come Emanuele Stracchi, di ritorno dal Carnegie Hall di New York dove si è esibito nei giorni scorsi, e Angelo Bruzzese, per la prima volta insieme al Festival della Pace, inserito nel progetto di valorizzazione storica, artistica e religiosa “La Valle del Primo Presepe”, d’intesa con la Chiesa di Rieti e i Comuni di Rieti e Greccio. «Sarà un invito all’opera per salutare il 2022 - osserva Stracchi - un concerto per pianoforte a quattro mani, tenuto da due compositori, con l’esecuzione delle trascrizioni per pianoforte dei brani più celebri della tradizione operistica». Massimo Scialpi, presidente dell’associazione, lancia la campagna di sostegno a bellezza dell’arte, cultura, musica e spettacolo attraverso la prima iniziativa musicale del 2022. Per i prenotati, l’ingresso della chiesa aprirà alle 17.30. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass. Info e prenotazioni al 333/5210876.