Mercoledì 16 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Centrodestra reatino in fermento per le Regionali nel Lazio di febbraio. Intanto, anche Forza Italia, a Rieti, ha iniziato a ragionare sui propri candidati consiglieri. Al momento ci sarebbe una rosa di papabili, ai quali i vertici locali potrebbero chiedere di fare un passo in avanti. Si va dall’attuale assessore comunale alla Manutenzione e Decoro urbano, Fabio Nobili, al segretario cittadino Simone Labonia, dall’assessore di Fara Sabina, Tony la Torre, all’avvocato Matteo Di Vittorio, candidato alle ultime Comunali di Rieti. Per arrivare a Marzio Leoncini, ex assessore della giunta Emili.

E, a quanto sembra, una proposta di candidatura alla Pisana dovrebbe essere arrivare anche all’ex sindaco Antonio Cicchetti, il quale già negli anni passati aveva ricoperto il ruolo di consigliere regionale. Accetterà? «Da più parti è arrivata la richiesta - spiega il coordinatore provinciale azzurro, Sandro Grassi - di valutare la disponibilità a candidarsi. D’altra parte, negli ultimi anni è stato sempre uno del partito. Sui nomi comunque sentiremo gli umori di tutti e decideremo su chi saranno i nostri candidati. È chiaro che siamo in attesa di sapere anche chi sarà il candidato presidente, che determinerà alcune scelte». Per Forza Italia nel Reatino, anche una rosa di nomi per quanto riguarda le donne (la legge elettorale regionale prevede che ogni lista di partito debba essere formata da un uomo e una donna). In pole position ci sono l’assessore Giovanna Palomba e le consigliere comunali Alberta Paris e Lidia Nobili. Non solo. Ci sarebbe anche la consigliera provinciale di Fara Sabina, Paola Trambusti.

Ieri mattina, intanto, c’è stata una riunione nel partito regionale, con tutti i coordinatori provinciali del Lazio e, in serata, si è riunito il direttivo provinciale di Forza Italia.