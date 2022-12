Giovedì 8 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Si accendono gli alberi di Natale nelle piazze, da Rieti a tutta la provincia e, a fare da cornice all’avvio del periodo natalizio, tanti eventi. Una giornata, quella di oggi, che dovrebbe fare registrare il primo shopping prenatalizio, soprattutto a Rieti, con i negozi aperti quasi al completo. Proprio nel Capoluogo, dopo 24 ore, è stato risolto il problema: martedì mattina era stato portato un abete da addobbare in piazza Vittorio Emanuele II, ma nel pomeriggio era stato rimosso. Motivo? I rami, nelle ultime ore, erano cadenti e la pianta non sarebbe stata adeguata nel cuore della città. Il tentativo promesso - difficile - è di salvare la pianta.

Intanto, ieri pomeriggio, nella piazza, è giunto un nuovo abete, che sarà decorato e addobbato, pronto per essere illuminato oggi pomeriggio: al termine dell’inaugurazione dei temporary shop nel centro storico cittadino, infatti, alle 18, verranno accese ufficialmente le luminarie natalizie e la filodiffusione nel centro, oltre alle luminarie sul Velino. Poco prima, alle 16, nella chiesa di San Domenico, torna “Note in Cammino”, rassegna musicale dedicata a cori, associazioni musicali, scuole secondarie di primo e secondo grado e conservatori. Parteciperanno l’Orchestra di fiati del Liceo musicale di Rieti diretta da Giuseppe Moscatelli e Fabio Ginevoli, la Corale polifonica Psalterium di Roma diretta da Andrea Savo, il Coro Santa Maria delle Grazie di Piani di Poggio Fidoni diretto da Massimo Sebastiani, il Gruppo vocale “Fuori dal coro” di Poggio Mirteto diretto da Marta Guassardo.

Mercatini di Natale ed esposizione di prodotti d’artigianato e per il presepe a Greccio, con la collaudata formula delle casette in legno in piazza. A Leonessa, mercatini di Natale dalla mattina e poi, nel pomeriggio, “Leonessa for kids metamorfosi - animazione”, alle 18 accensione dell’albero di Natale, in contemporanea con il Comune gemellato di Gonesse. A seguire degustazioni di dolci.

Si aprono le cantine del centro di Casperia, da questa mattina, tra mostre e presepi, con una serie di eventi collaterali: dalle 11 degustazioni nello stand gastronomico della Pro loco, alle 14.30 il truccabimbi e alle 15 il concerto della Banda musicale di Casperia.

Ancora in Sabina, nel Lazio, Mercatini di Natale in piazza Martiri della Libertà a Poggio Mirteto dalle 10 alle 18, con prodotti tipici e per il presepio. Inoltre torna il tradizionale appuntamento con la sagra della padellaccia e dell’olio nuovo. “Luci di Natale” a Mompeo, con accensione delle liminarie, albero di Natale e zucchero filato offerto dalla Pro loco.



A Cantalupo la festa dell’olio: in piazza Garibaldi, questa mattina, una assaggiatore descriverà le caratteristiche dell’olio, quindi il pranzo e le note. I proventi derivanti dal pranzo saranno devoluti all’Associazione Simul Vivere, impegnata in Sabina in progetti rivolti a ragazzi adulti affetti da autismo.