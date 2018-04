Rieti, lavoro: la Fiom “chiama” la Regione e Di Berardino

di Alessandra Lancia

RIETI - Fiom in pressing sul neo assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino: «Dopo aver visto completare la Giunta Regionale con la nomina ad Assessore al Lavoro di Claudio Di Berardino, riteniamo necessario avviare da subito un confronto con lui per affrontare le tante vertenze industriali ancora irrisolte nel nostro territorio. Vertenze che Di Berardino sicuramente conosce - scrive Luigi D’Antonio - La situazione è drammatica, il rischio è quello di una vera e propria desertificazione industriale».



«Ci sono vertenze aperte sul tavolo del Ministero dello Sviluppo con incontri previsti nei prossimi giorni e la presenza della Regione Lazio sarà fondamentale per dare un supporto alle istanze dei lavoratori - prosegue D'Antonio - Ci sono poi crisi per le quali è necessario riaprire un confronto essendo ferme da anni con centinaia di lavoratori ancora in attesa di una soluzione. C'è il problema vero di tante persone che sono state espulse dal lavoro e sono "giovani" per andare in pensione e "vecchi" per essere rioccupati. L’esperienza di Di Berardino nel campo sarà sicuramente utile ad affrontare queste vertenze e più in generale il tema llavoro del nostro territorio. Abbiamo bisogno che la Regione Lazio dia un sostegno concreto sotto l'aspetto occupazionale creando quelle condizioni che favoriscano nuovi insediamenti industriali».



«Dopo anche gli eventi che hanno colpito duramente il nostro territorio, senza un rilancio vero dell'occupazione, non sarà possibile ricostruire un tessuto socio economico - conclude D'Antonio - Serve un incontro e rapidamente per intavolare la discussione su questi temi».

