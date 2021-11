Martedì 23 Novembre 2021, 00:10

RIETI - Finisce senza lieto fine, con un licenziamento disciplinare, la battaglia di Tullio Micheli, dipendente della Gea srl che ha gestito il servizio di raccolta dei rifiuti, prima nei comuni dell’unione Bassa Sabina poi a Stimigliano, fino a quando l’Ente non ha deciso di dire no al passaggio in Saprodir ed entrare nell’Asm di Magliano Sabina. Micheli gestiva l’isola ecologica, ancora chiusa dopo il cambio societario, ma a differenza dei colleghi non è stato trasferito in Saprodir, che ha motivato la scelta legandola al mancato utilizzo dell’isola situata sul territorio di Stimigliano e quindi fuori dalle competenze della ditta.

Le tappe

Da quel momento in poi, Micheli ha tentato in ogni modo di far valere le sue ragioni, anche con proteste eclatanti, come quando il 29 giugno scorso si incatenò sulla loggia del palazzo comunale di Poggio Mirteto, ottenendo di essere ascoltato dal prefetto di Rieti. Ne è seguito anche un ricorso alla Saprodir, che è stato rigettato perché l’assunzione di Micheli, per il tribunale di Rieti, dipendeva da Asm, che dovrebbe gestire l’isola ecologica e non alla Saprodir. I rapporti tra l’azienda e l’operatore ecologico, che appartiene a una categoria protetta, sono andati progressivamente a peggiorare. Fino alla lettera di licenziamento, inviata all’inizio di novembre, in cui viene contestata la condotta del lavoratore a seguito della pubblicazione sui social di un video youtube da parte di Micheli, in cui raccontava anche di controlli delle forze dell’ordine avvenute all’interno dell’isola ecologica. Gea ha ritenuto quei contenuti diffamatori e arrecanti danno all’azienda e ha quindi disposto il licenziamento per giusta causa, contro cui Micheli ha però deciso di presentare ricorso, anticipandolo da una lettera di impugnazione già spedita.