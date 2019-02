L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Mentre in Comune, su iniziativa del vicesindaco Daniele Sinibalsi, si cercano strade per poter riaprire la vertenza Elexos-Schneider, con la richiesta di un nuovo tavolo al ministero dello Sviluppo e uno in Comune con Unindustria, dall’incontro tenutosi in Comune emergono interessanti prospettive per il nucleo industriale che sembra essere tornato ad essere appetibile.A far gola soprattutto gli investimenti che riguarderanno il polo farmaceutico di Cittaducale di proprietà del colosso nipponico Takeda, che a Rieti riserverà circa 35 milioni di euro per 120 nuovi posti di lavoro. E sarebbero a buon punto anche i primi contatti avviati per portare nuove industrie nel capoluogo, in particolare nel campo della telefonia, avvicinando aziende già da tempo in rapporti lavorativi con i big mondiali del settore.Ci sarebbe anche la possibilità dell’industria aerospaziale, con imprese di Roma Nord che, dedite alla produzione di pezzi di satellite, potrebbero trovare a Rieti i lavoratori con le giuste specializzazioni in campo elettronico.