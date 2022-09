Il lavoro al centro, incontro organizzato dalla Cgil: verrà presentato il libro “I giorni del coraggio”

RIETI - Il 22 settembre dalle 15,00, la sala della V Comunità Montana in Via A.Manzoni a Rieti, la Cgil di Rieti Roma Est Vale Aniene promuove l’iniziativa dal titolo “Il lavoro al centro “.

L’iniziativa si inquadra in un quadro di assemblee territoriali promosse dalla Cgil, che culmineranno nella Manifestazione della Cgil Nazionale il prossimo 8 ottobre a Roma.

All’evento parteciperà la Dott.ssa Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro,Politiche Giovanili, Pari Opportunità Istruzione e diritto allo studio della Regione Lazio, nell’ambito del quale presenterà il libro di cui è Autrice “I Giorni del coraggio, Le donne oltre la pandemia”. Ne discuteremo insieme alla Dr.ssa Marinella D’Innocenzo Direttrice Generale Asl Rieti e alla Dr.ssa Enza Bufacchi Presidente di Cna Rieti. Ci saranno inoltre interventi da parte delle categorie produttive del territorio e della categoria dei Pensionati.

La discussione sarà declinata alla politiche di genere e affronterà le difficoltà che prima la pandemia e adesso la crisi energetica aggravata dall’inflazione stanno determinando nei confronti delle donne e delle nuove generazioni.

«Abbiamo invitato alla discussione le Sindache della Provincia di Rieti, poiché essendo prioritariamente preoccupati delle fasce più deboli della cittadinanza e quindi in particolare delle condizioni delle donne, riteniamo utile il punto di vista di chi in un contesto così articolato e difficile ricopre un ruolo importante e fondamentale come quello di Sindaca».

L’assemblea è aperta a tutte le cittadine e tutti i cittadini che vogliano portare un contributo al nostra dibattito e confrontarsi con noi su temi specifici e di visione generale.