RIETI - Appuntamento domani, giovedì 17 maggio, presso l'Auditorium Varrone (e non più nella sede della Camera di commercio di Rieti, come originariamente previsto), che vedrà riunite tutte le Professioni, le Istituzioni, le Associazioni di Categoria, le Aziende e i Sindacati del Reatino. A mettere insieme tutti gli attori dell'economia del territorio il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Rieti, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rieti e l'Inail Direzione Territoriale di Roma Nomentano-Rieti.



La prima parte del seminario è dedicata alla discussione sugli ammortizzatori sociali (Cigo, Cigs fis), le assunzioni agevolate, la somministrazione illecita di manodopera e le ultime novità riguardanti il diritto del lavoro; nel pomeriggio l'incontro e' indirizzato alle Aziende e ai Professionisti e mira ad approfondire e fornire informazioni sulle caratteristiche e modalità operative di fruizione degli incentivi economici messi a disposizione dall'Inail per la realizzazione di interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.



L'appuntamento è alle 9 e si concluderà alle 18.30.

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16



