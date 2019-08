Rieti, il lavoro che (non) c'è: all'Ibm servono ancora 30 informatici

RIETI - Il lavoro c’è ma le aziende fanno fatica a trovare dipendenti. Uno dei paradossi che attraversa l’Italia e non risparmia nemmeno Rieti che di opportunità occupazionali ne ha bisogno come il pane per far ripartire il proprio tessuto economico e sociale. È il caso della Sistemi Informativi, l’azienda del gruppo Ibm che a febbraio ha avviato la propria attività nel centro di ricerca allestito nell’ex Inpdap di largo Graziosi a Rieti e che è ancora a caccia di 30 informatici per completare l’organico previsto dall’ambizioso piano industriale.



