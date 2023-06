Prosegue la ripavimentazione di via Tancia: superato l’abitato di Piani Poggio Fidoni

RIETI - Avanzano i lavori di ripavimentazione di Via Tancia, avviati nella giornata di mercoledì 28 giugno e proseguiti ieri fino all’inizio dell’abitato di Piani Poggio Fidoni. Oggi la ditta incaricata ha proseguito per una vasta porzione di strada fino all’altezza dell’incrocio con via Valle Lupetta. L’importante intervento proseguirà nei prossimi giorni in direzione Rieti.