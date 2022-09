Avviati i lavori per il nuovo asfalto su via Salaria

RIETI - L’assessore ai Lavori pubblici Claudia Chiarinelli e l’assessore alla manutenzione Fabio Nobili comunicano che, come da programma, sono stati avviati questa mattina i lavori per la ripavimentazione del tratto di Via Salaria adiacente la sede dell’Amministrazione provinciale. L’intervento si concluderà domani, martedì 20 settembre. Nei giorni scorsi sono terminati anche i lavori per le caditoie e il rifacimento dei marciapiedi nello stesso tratto.