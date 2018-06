di Emanuele Laurenzi

RIETI - Intervento d'urgenza al sottopasso di via Cipriani a Contigliano, punto di collegamento tra il paese e la superstrada Rieti-Terni. Dopo anni di denunce da parte de Il Messaggero, che aveva documentato le infiltrazioni di acqua nella struttura e, soprattutto, visto il peggioramento della situazione, il Comune di Contigliano ha deciso di intervenire.



Nella notte tra giovedì e venerdì la circolazione sulla strada verrà bloccata per consentire ai tecnici di chiudere la voragine che si è aperta al centro della carreggiata. Per ora si interverrà solo in quel punto, mentre non ci saranno interventi sulle pareti del sottopasso, nonostante da tempo esca acqua.



«Si tratta di un intervento impegnativo in termini economici, ma necessario. Il problema nasce da un errore fatto al momento della costruzione della struttura», ha spiegato il sindaco di Contigliano, Angelo Toni.



Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:41



