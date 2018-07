RIETI - L’Asm Rieti informa l’utenza che, per effettuare il ripristino dell’asfalto di Via Baroni e Via Kennedy, fino alle 20 di mercoledì 25 luglio e comunque fino a cessate esigenze, in dette vie il traffico veicolare verrà interdetto in progressione secondo le fasi di lavoro (Ordinanza del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale Della Provincia Di Rieti, n° 6 del 20-07-2018). Pertanto, nel sopraindicato periodo, le linee normalmente transitanti nelle fermate dell’Ospedale subiranno delle temporanee modifiche di percorso.

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12



