RIETI - I Carabinieri della Specialità Forestale di Montebuono hanno posto sotto sequestro un fabbricato e deferito due persone alla Procura della Repubblica di Rieti.Durante i servizi di controllo del territorio con particolare riferimento alle attività edili, posto in essere dai Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montebuono notavano degli operai intenti a lavorare sul copro fabbrica di un manufatto sito il località “Palombara” frazione “Rocchette” in agro del Comune di Torri in Sabina. Si procedeva quindi a verificare la conformità dei lavori in corso d’opera, avuta la presenza del proprietario (una cittadina di origine romena) in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Torri in Sabina.Dai riscontri effettuati emergeva che i lavori in corso di esecuzione sul corpo fabbrica originario erano state apportate variazioni sostanziali, sia in ordine alla superficie ( ampliamento di circa 35 metri quadrati) che di cubatura oltre ad altri lavori che interessavano strutture importanti quali il solaio.Da ulteriori approfondimenti emergeva che tutta l’area è soggetta a vari vincoli tra i quali quello sismico, quello idrogeologico, ma anche quello di natura culturale, considerato che il fabbricato è ubicato nei pressi del bene culturale denominati “Le Rocchettine”. Il tutto in assenza di quanto disposto dal DPR n. 380/2001 specifico in materia di edilizia.Stante quanto accertato i Carabinieri Forestali procedevano a sequestrare tutto l’immobile al fine di evitare la prosecuzione dei lavori, deferendo alla Procura della Repubblica di Rieti due persone ( il titolare e il committente) ritenute coinvolte nei fatti, ipotizzando violazione sia in ordine alla vincolistica esistente e che alle norme sull’edilizia.