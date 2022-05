“A scuola ci andiamo da soli”: iniziati i lavori per la realizzazione della ciclo-pedonale

RIETI - Sono iniziati i lavori di attuazione del progetto "A scuola andiamo da soli", nell'ambito del programma funzionale allo sviluppo della mobilità sostenibile nel nostro territorio. L'intervento attinge ad un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e prevede l'investimento di 151.000 euro nella realizzazione di una pista ciclo – pedonale che collegherà la caserma della Guardia di Finanza e il quartiere di Piazza Tevere al Polo scolastico di via Togliatti.

L’opera comprende anche l’installazione di un semaforo a chiamata lungo l'itinerario ciclo pedonale che migliorerà l'accesso e il deflusso della popolazione scolastica da e verso le scuole situate a ridosso delle ex Manicomio. In tal modo rimediamo all'isolamento del polo scolastico di via Togliatti attraverso la realizzazione di un percorso ciclo pedonale che mette in sicurezza e ricuce tale sito al resto del nostro territorio urbano, elevando il grado e la qualità della mobilità sostenibile sviluppata a servizio della città di Rieti.