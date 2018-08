RIETI - Nuovi lavori sulla Salaria nel Reatino, con senso unico alternato e code a tratti.



Gli interventi di riasfaltatura, questa mattina, riguardano il tratto all'altezza del chilometro 53, tra l'autovelox e Osteria Nuova. La carreggiata interessata è quella in direzione Rieti. Sul posto è attivo un provvisorio semaforo per il senso unico alternato, con formazione di code che, a metà mattinata, erano più lunghe in direzione Rieti.

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32



