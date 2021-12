Lavori di manutenzione sulla Salaria, chiusura tra Nucleo industriale e Santa Rufina

RIETI - Per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle barriere spartitraffico e per il ripristino della viabilità ordinaria nel tratto della Salaria compreso tra il km. 78+150 al km.82+050, il Compartimento Anas, in qualità di ente proprietario della strada, ha disposto la chiusura del traffico dal 6 all’11 dicembre. Lo annuncia la Prefettura in una nota: il tratto interessato è quello che va dall’uscita sulla Rieti-Terni per Villa Reatina-Nucleo Industriale fino a Santa Rufina.

La circolazione sarà deviata sulla statale 701 per il traffico diretto ad Ascoli Piceno e su via Salaria per L’Aquila per il traffico diretto a Rieti. Il percorso alternativo sarà reso noto al pubblico con i segnali previsti dal Codice della Strada.