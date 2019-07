RIETI - Annullata la seconda chiusura, quella di questa sera, mercoledì 31 luglio, su un tratto della Salaria. Lo rende noto l'Anas che spiega che gli interventi a Micigliano si sono conclusi in anticipo, non rendeno necessaria la chiusura di questa sera.



Sulla strada statale 4 “Via Salaria” era prevista la temporanea interruzione della circolazione in entrambe le direzioni al km 105, in prossimità del bivio per Micigliano per circa 30 minuti. Il provvedimento era necessario per garantire la sicurezza durante le operazioni di demolizione di uno sperone roccioso mediante l’utilizzo di esplosivo.



Chiusura annullata, transito regolare.