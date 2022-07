Ripavimentata via Boschi. Sinibaldi e Chiarinelli: «Impegno a individuare risorse per intervenire su altre criticità»

RIETI - Sono stati avviati nella mattina odierna, secondo programma, i lavori di ripavimentazione di Via P. Boschi – tratto da Piazza Matteocci a via Liberato Di Benedetto, finanziati con fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del piano complementare nei territori colpiti dal sisma.

Il sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli hanno effettuato un sopralluogo in mattinata.

«Stiamo portando a compimento una serie di interventi su strade che necessitavano di attenzione ma conosciamo bene anche tante altre situazioni di aree che richiedono investimenti - spiegano Sinibaldi e Chiarinelli – Per questo il nostro sforzo sarà quello di individuare nuove risorse per intervenire dove è necessario, con una programmazione costante e attenta sia alla rete stradale all’interno del Capoluogo sia a quella delle numerose frazioni».