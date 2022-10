Miglioramento rete raccolta acque chiare: intervento all’incrocio tra via De Gasperi e via Palieri

RIETI - L’assessore ai Lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, comunica che sono in corso da oggi i lavori di miglioramento della rete di raccolta di acque chiare in Via De Gasperi all’incrocio con via Palieri, attraverso i quali si procede alla posa in opera di una nuova griglia di raccolta. L’intervento fa seguito a quello concluso venerdì 14 su Via Benardinetti dove è stato realizzato un nuovo tratto di raccolta acque.