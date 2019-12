© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A seguito dei lavori di adeguamento e ammodernamento del PalaCordoni, realizzati dal Comune di Rieti per un investimento di oltre 90mila euro, è stato concesso in data odierna il parere favorevole di agibilità, da parte della Commissione pubblico spettacolo, per circa 450 spettatori. Oltre alla normale attività delle società sportive, ripresa già da qualche settimana, ora il PalaCordoni potrà tornare ad ospitare manifestazioni pubbliche sfruttando la capienza massima della struttura.Ricordiamo che, tra i lavori realizzati, vi è l’installazione di materiali ignifughi, l’installazione di parapetti di sicurezza nelle tribune, la sostituzione delle porte, una modifica strutturale tesa a rendere più funzionale l’impianto attraverso la creazione di un’area magazzino precedentemente assente, la messa in sicurezza degli infissi, la riqualificazione dell’impianto elettrico e la tinteggiatura dell’intera struttura.«Con l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e dell’agibilità per il PalaCordoni, riusciamo a portare a casa un altro risultato, dopo quello con lo Stadio Scopigno – dichiara il consigliere comunale delegato allo sport, Roberto Donati – Anche il PalaCordoni, dunque, potrà tornare ad ospitare manifestazioni che contribuiranno a generare economia e partecipazione, come ci eravamo prefissati. Secondo le linee guida presentate inizialmente dalla nostra Amministrazione, proseguiremo ora con altri impianti che necessitano delle stesse certificazioni e di altri adeguamenti. Ringrazio gli uffici del Settore impianti sportivi che in questi anni stanno svolgendo un grande lavoro per valorizzare e rilanciare le strutture sportive della nostra Città. Possiamo certamente dire che stiamo realizzando quanto promesso».