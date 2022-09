Avviati i lavori per l’asfalto in via Moisè Di Gaio e nel controviale di viale Canali

RIETI - Questa mattina, 5 settembre, come da programma, sono iniziati i lavori per la ripavimentazione del controviale di viale Canali e di via Moisè Di Gaio. Contestualmente all’avvio dell’intervento sopralluogo del Sindaco Daniele Sinibaldi e degli assessori ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, e alla manutenzione Fabio Nobili.

Ricordiamo che, da questa mattina alle 7 e fino al termine dei lavori di bitumatura, è in vigore la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione nel controviale di Viale Canali e in via Moisè Di Gaio.