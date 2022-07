Il 28 luglio intervento di ripavimentazione stradale in via Pietro Boschi

RIETI - Giovedì 28 luglio verranno eseguiti i lavori di ripavimentazione stradale di via P.Boschi – tratto da Piazza Matteocci a via Liberato Di Benedetto. A tal proposito, la Polizia Locale del Comune di Rieti ha emesso ordinanza di chiusura al traffico e divieto di sosta su via P. Boschi – nel tratto da Via Molino della Salce a Piazza Matteocci – dal 28 luglio fino al termine delle operazioni.

«Dopo aver concluso la parte riguardante il quadrante nord di Campoloniano – spiegano il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi e l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli - proseguiamo con altre strade interessate dall’appalto finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del piano complementare nei territori colpiti dal sisma. Nelle prossime settimane saranno realizzati ulteriori interventi anche in altre zone della Città».