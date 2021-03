Consegnati i lavori di adeguamento della sede comunale di Contigliano

RIETI - Una bella giornata per Contigliano. Stamane il Presidente della Provincia, Mariano Calisse e il consigliere Fabio Nobili, insieme al Sindaco Paolo Lancia, e gli assessori hanno consegnato i lavori di adeguamento della sede Comunale: «La sede del Comune nel pieno centro di Contigliano era chiusa davvero da troppi anni, obiettivo dell’amministrazione provinciale è quello di realizzare i progetti, con i fondi già disponibili per l’ente. Così, grazie al lavoro dell’ufficio tecnico e alla collaborazione tre le amministrazioni, restituiamo oggi questo edificio di enorme pregio architettonico alla comunità di Contigliano».

La stessa Amministrazione Comunale di Contigliano, ha inviato una nota in cui ringrazia il Presidente della Provincia Mariano Calisse per aver coronato la lunghissima attesa della "riparazione danni e miglioramento sismico", in esito al sisma del 1997:

«La sensibilità dell'Amministrazione Provinciale e dei suoi Uffici (in particolare dell'Ing Orlando, dell'Ing Spagnoli, del Geom Lucarini), ha consentito peraltro di introdurre in fase di appalto - l'ascensore collegante i tre piani dell'edificio, la nuova centrale termica, ed ulteriori opere migliorative. L'intervento - affidato alla progettazione e direzione dell'Arch Giancarlo Cricchi, di comprovata competenza e di piena fiducia del Comune, consentirà a Contigliano di rientrare finalmente nella sede municipale storica: e di re-introdurvi con le funzioni tradizionali, nuove destinazioni di carattere sociale e culturale, essenziali per gli sviluppi futuri della nostra comunità».

