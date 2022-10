Conclusi i lavori in viale Morroni, avviato il cantiere in via Bernardinetti

RIETI - L’assessore ai Lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, informa che sono iniziati i lavori di miglioramento della rete di raccolta di acque chiare in Via De Gasperi, Via Palieri e Via Bernardinetti. Attraverso un investimento di 36mila euro, il Comune di Rieti procederà alla posa in opera di una nuova griglia di raccolta su Via de Gasperi all’incrocio con via Palieri e alla realizzazione di un nuovo tratto di raccolta acque in Via Bernardinetti.

Nel frattempo, si sono conclusi i lavori di ripavimentazione del marciapiede di Viale Morroni.