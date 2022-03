Lavori di potenziamento del sistema fognario: chiusa al traffico via delle Acque per un mese

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che, per permettere i lavori di adeguamento e potenziamento del sistema fognario, dal giorno 4 marzo 2022 al giorno 4 aprile 2022 - e comunque fino al termine dei lavori – sarà chiusa al traffico veicolare Via delle Acque – tratto da Via Paterno a Via Ripasottile – con inversione di marcia di Via Ripasottile.