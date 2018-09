Rieti, partiti i lavori allo Scopigno

RIETI - I lavori allo Scopigno vedono la luce. Questa mattina sono partiti gli scavi dietro la curva sud che dovranno essere pronti per martedì 11 settembre, giorno in cui arriverano le recinzioni. Ieri mattina c'era stato il sopralluogo da parte del consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati, e i responsabili della ditta che produce le reti e di quella che eseguirà i lavori (la Maio Rolando di Rieti). Donati ha assicurato che la videosorveglianza da installare è stata ordinata e che una volta ultimati i primi lavori (quelli di base per consentire le porte aperte) si passerà poi alla tribuna Galassini e a tutti quegli interventi che alla fine porteranno alla riapertura totale dello stadio.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47



