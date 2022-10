Rete raccolta acque chiare: ultimazione lavori in via Bernardinetti. Lunedì si prosegue su via De Gasperi

RIETI - L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli, comunica che, questa mattina, sono in fase di ultimazione i lavori attraverso i quali è stato realizzato un nuovo tratto di raccolta acque in via Bernardinetti. L’intervento finalizzato al miglioramento della rete di raccolta di acque chiare proseguirà lunedì 17 ottobre con l’apposizione di nuove griglie di raccolta su via De Gasperi all’incrocio con via Palieri.