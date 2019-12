RIETI - L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili, comunica che è giunto a compimento anche l’intervento di ripavimentazione di via Fonte Villa nella frazione di S. Elia.



«Prosegue l’azione che la giunta Cicchetti ha avviato sin dal primo insediamento per la riqualificazione del territorio – dichiara l’assessore Emili - a breve l’Amministrazione Comunale darà corso anche agli interventi programmati per la manutenzione delle strade e il ripristino dei marciapiedi di Porta d’Arce, investendovi risorse già stanziate per un ammontare complessivo di ulteriori 200.000 euro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA