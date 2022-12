Via Pellicceria, dopo il nuovo acquedotto e la nuova fogna Aps avvia i lavori di ripristino parziale del manto stradale

RIETI - L’assessore alla Manutenzione, Fabio Nobili, comunica che Acqua Pubblica Sabina ha avviato i lavori per il ripristino parziale del manto stradale di Via Pellicceria oggetto di scavi nei mesi scorsi quando il gestore del Servizio Idrico Integrato ha provveduto ad effettuare i lavori per il rifacimento completo dell’acquedotto e della fognatura. Nelle prossime settimane, quando le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli, Acqua Pubblica Sabina procederà anche a ripavimentare definitivamente la strada con nuovo asfalto.