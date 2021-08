Impiegavano lavoratori in nero, denunce e sanzioni

Domenica 8 Agosto 2021, 11:20

RIETI - Anche nel periodo estivo, non si ferma l’operato del personale dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti. Questi, con la collaborazione dell’Arma territoriale e dei Carabinieri Forestali, hanno eseguito una serie di controlli in provincia al fine di verificare la sicurezza dei lavoratori e la corretta applicazione del protocollo Covid sui luoghi di lavoro.

A Pescorocchiano, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro unitamente alla Stazione Carabinieri Forestali di Borgorose, hanno controllato due ditte boschive; in una di esse, veniva denunciato in stato di libertà alla locale Procura, il titolare della Ditta, tale N. C., quarantenne cittadino rumeno, per violazione di più articoli della Legge sul Lavoro nr. 81/2008 elevando, altresì, ammende per circa 8.000 euro. Nella seconda, al sessantenne titolare della ditta, G. A., venivano elevate sanzioni amministrative per oltre 30.000 euro con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale, per aver impiegato 2 lavoratori “in nero” ed aver corrisposto la retribuzione degli stessi in modo non tracciabile.

A Cittareale invece, il Nucleo, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Amatrice, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Rieti, una seconda persona, P. A., trentacinquenne di Rieti, consulente del lavoro presso uno studio commercialista, per il reato di “falsità materiale commessa dal privato” in quanto veniva accertato aver contraffatto alcune comunicazioni di distacco di due lavoratori.