RIETI - Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti ha elevato sanzioni amministrative pari a 11.400,00 euro al titolare esercente di una ditta di taglia boschi, per l’utilizzo di lavoratori in nero e per aver retribuito i dipendenti in modalità non tracciabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA