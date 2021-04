Presidio lavoratori al de Lellis. Filcams e Uil Trasporti Rieti: «#ContrattoSubito»

RIETI - «Sono ormai passati otto lunghi anni ma il contatto nazionale di lavoro Multiservizi ancora non è stato rinnovato. E’ per questo che oggi i lavoratori del settore delle pulizie e dei servizi integrati hanno indetto un presidio davanti l’ospedale cittadino de Lellis e sono tornati a far sentire la loro voce affinché si proceda una volta per tutte al rinnovo del Ccnl». E’ quanto si legge in una nota delle categorie dei sindacati Filcams e Uil Trasporti Rieti.

Ve ne siete lavati le mani, si legge nello striscione esposto dai lavoratori delle categorie dei sindacati questa mattina. Una considerazione amara, che testimonia quanto siano stati calpestati i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori di questo settore. «Stiamo parlando di un’ingiustizia intollerabile – fanno sapere i sindacati – perpetrata nei confronti di uomini e donne che ogni giorno, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria, svolgono un lavoro essenziale tra mille incertezze e difficoltà».

«Eppure – concludono Uil Trasporti e Filcams – queste persone da anni aspettano che nel loro contratto vengano previste norme per rafforzare i diritti, che frenino il lavoro precario e il part time, che li metta al riparo dai licenziamenti in caso di cambio appalto e che preveda equi aumenti salariali. Le gare al ribasso hanno dato il via a una concorrenza sleale e a un gioco al ribasso i cui costi sono pagati soltanto dai lavoratori. Una prevaricazione inammissibile. Circa mille tra lavoratrici e lavoratori in questo territorio aspettano il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Siamo arrivati a un punto in cui non si può tergiversare ancora. E’ per questo che oggi ribadiamo #ContrattoSubito».

