LE ASPETTATIVE DEL TECNICO PIERO BASILE

RIETI - Tra le avversarie del Real nella prossima stagione c'è anche il Lynx Latina, ormai una delle certezze della serie A di futsal. Il progetto dal quale hanno deciso di ripartire i pontini è quasi totalmente nuovo, non solo per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ma anche dal punto di vista di un organigramma societario quasi totalmente ristrutturato, che ha visto alcuni ritorni, tra i quali quello dell'ex Real Rieti Marteddu, che ricoprirà la carica di direttore generale. La guida tecnica è stata affidata a Piero Basile: anche per l'ex Feldi Eboli si tratta di un ritorno, visto che aveva guidato il Latina nei primi anni di serie A.Oltre al già citato Marteddu ci sono anche altri ex Real, come ad esempio il preparatore dei portieri Alessandro Arpinelli, che nel frattempo ha vinto uno scudetto al femminile con la Ternana. Venendo ai giocatori, tra gli ex amarantocelesti, troviamo Thiago Bissoni ed Alemao. Dal Maritime sono arrivati invece l'ex Sporting Caio Japa ed il talento Pedrinho, La squadra non si presenta totalmente rinnovata, visto che rispetto alla scorsa stagione, oltre ad alcuni giovani di sicure prospettive come Lo Cicero, sono rimasti anche Anas ed il pivot Juanqui. Chi sta invece impressionando positivamente in queste prime uscite è il laterale Johnny, uno dei nuovi volti in serie A pronto a diventare presto una certezza.Un Latina rinnovato e competitivo, pronto a dare fastidio alle big del campionato per tornare ad essere quello che con Avellino, Maina e Battistoni aveva davvero messo paura anche alle migliori squadre del campionato. E' proprio qui, dopo una stagione tribolata, che i pontini vogliono tornare. Il mercato è stato ottimo, ora toccherà a Piero Basile dare una identità ad una squadra ricca di talento.E' proprio l'ex tecnico della Feldi Eboli, succeduto da Francesco Cipolla, a fare il punto: «La squadra è cambiata molto, sono arrivati giocatori di esperienza che ci hanno fatto fare un salto. Di conseguenza si alzano anche le aspettative, noi vogliamo tornare ad essere il Latina di qualche anno fa, vogliamo competere e giocarci qualsiasi obiettivo, entrando nei playoff e nelle Final Eight di Coppa Italia. La struttura della società è completamente nuova e abbiamo bisogno di tempo, dobbiamo cercare di essere quantoprima una squadra, sopperendo a questi piccoli problemi, come l'impossibilità di allenarci al PalaBianchini».Alle porte c'è un campionato lungo e difficile: «Lo scudetto se lo contenderanno Pesaro, Acqua&Sapone e Rieti, non credo si potrà inserire qualcun'altro, poi nello sport tutto può succedere, ma queste squadre sono superiori. Possibili outsider? Dipenderà da chi riuscirà a diventare prima una squadra, trovando la giusta alchimia, se devo guardare i roster penso a squadre come Feldi Eboli e Meta Catania. Come ho detto però lo Scudetto sarà di una delle tre grandi di questo campionato».