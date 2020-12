Kienergia, obbligatorio vincere il derby con Latina per rivedere la luce, in vista l'ingaggio di Amici ma resta il nodo Usa

RIETI - Un Natale da incubo per la Kienergia Rieti, appaiata nei bassifondi della classifica e in serie negativa da cinque partite, torna al PalaSojourner per la sfida infinita tra Rieti e Latina. A Ferrara è mancata la risposta emotiva che si attendeva, il gruppo è apparso scarico mentalmente e il derby laziale di stasera è l'occasione per ripartire e mettersi il brutto momento alle spalle. Per ritrovare fiducia e provare a risalire la china, serve battere la Benacquista Latina: guidata in panchina dall'ex Gramenzi, e in campo dall'inossidabile Marco Passera, grande protagonista lo scorso anno in maglia Npc, per evitare di eguagliare il record negativo di sconfitte della stagione 2016/2017.

La società sonda il mercato, Alessandro Amici è una pista concreta, ma è dall'attuale gruppo che serve la scossa: Pepper è ancora l'osservato speciale, Sanguinetti fin qui tra i più deludenti è chiamato a dare ritmo alla squadra, con Tommasini ancora una volta a forte rischio per una fascite plantare. Da valutare anche l'impiego di Sperduto e Nonkovic.

Le aspettative dei coach

Alessandro Rossi, coach della Npc: «Dobbiamo focalizzarci su ogni partita come fosse una battaglia da dover vincere al fine di uscire da questa catena negativa. Spero nella vicinanza dei tifosi in un momento così particolare, perché nell’ultima sfida abbiamo dimostrato carattere e di poter fare bene».

Franco Gramenzi, coach di Latina: «Ripartiamo dopo la sosta con un derby, uno di quelli sentiti. Ripartiamo per affrontare un periodo ristretto con tante partite. Siamo concentrati su questo derby e vorremmo cercare di ottenere il nostro primo successo in trasferta della stagione. Dall’altra parte troviamo un avversario ferito dall’ultima sconfitta con Chieti che, sappiamo, sul proprio campo ha sempre sfoderato grandi prestazioni giocando alla pari con Forlì, formazione attualmente imbattuta. La squadra in questo periodo ha lavorato intensamente, soltanto Passera e Mouaha sono rimasti fermi la scorsa settimana a seguito della partita con Chieti per problemi fisici, ma dall’inizio di questa settimana hanno ripreso ad allenarsi a pieno ritmo. Per noi ogni partita da vincere significa dover fare una buona prova con molti elementi. Il lavoro delle prossime settimane sarà incentrato sull’alzare il livello di tutti i giocatori e cercare di vincere più partite possibile».

Così in campo

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 25 Taylor, 33 Pepper, 98 Frizzarin. All. Rossi.

Benacquista Latina: 0 Benetti, 1 Lewis, 5 Hajrovic, 8 Piccone, 9 Passera, 10 Mouaha, 11 Baldasso, 17 Bisconti, 20 Raucci, 34 Gilbeck. All. Gramenzi.

Arbitri: Masi (Fi), D’Amato (Rm), Miniati (Fi).

Le altre gare

Napoli - San Severo

Atlante Roma - Forlì

Stella Azzurra Roma - Chieti

Cento - Scafati

Ferrara - Ravenna

Riposa: Pistoia

Classifica

Forlì, Napoli e Scafati 10

Ferrara 8

Atlante Roma 6

Cento, Ravenna, Latina, Chieti, San Severo e Rieti 4

Pistoia 2

Stella Azzurra 0

Ultimo aggiornamento: 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA