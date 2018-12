RIETI - Lo scrittore statunitense Joe R Lansdale a Rieti.

Venerdì prossimo alle 19.30 lo scrittore americano sarà alla libreria Moderna di Rieti, in via Garibaldi, seconda e unica tappa italiana dopo Roma, per la presentazione del libro "In fondo è una palude", Giulio Perrone editore.. Lansdale viene considerato lo Stephen King del Texas". A Rieti dialogherà con Joe Seba Pezzani e Michele Vaccari.