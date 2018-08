RIETI - Quinto posto in finale sui 200 metri per Ivet Lalova-Collio ai campionati europei di atletica in corso a Berlino.



La bulgara-reatina, moglie di Simone Collio, in terza corsia, ha corso in 22"82, un tempo che le è valso il quinto posto.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:51



