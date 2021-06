Lago Scandarello, firmata la convenzione tra Comune e Lenza Club per la pesca sportiva nel bacino idrico

Martedì 29 Giugno 2021, 18:01

RIETI - A pesca in legalità e sicurezza con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del Lago Scandarello. Dopo l’accordo con Enel Produzione, il Comune di Amatrice ha siglato una convenzione con il locale “Lenza Club Amatrice” teso a regolamentare le attività di pesca sportiva.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa convenzione -commenta il Consigliere Alessandro Di Marco, che si occupa del rilancio del lago- finalmente dopo tante ed inutili chiacchiere, grazie all’accordo con Enel Produzione prima, ed a quello con il Lenza Club Amatrice ora, si concretizza la possibilità di uno sfruttamento legale e sicuro del bacino. Si avvierà ora un ciclo virtuoso che, oltre a migliorare le condizioni in cui opereranno i pescatori, permetterà di tenere le rive del nostro lago pulite, e di migliorare l’impatto ambientale. I pescatori, inoltre, grazie all’inserimento del bacino all’interno del Regolamento Provinciale di Navigazione avranno anche la possibilità di utilizzare imbarcazioni a motore elettrico. Va sottolineato che questa convenzione opera sul solco della legalità: senza accordi di questo tipo non solo era vietata ogni tipo di pesca, ma lo stesso accesso al lago era proibito”.

Soddisfazione anche dal Lenza Club, associazione senza scopo di lucro composta in gran parte da giovani del posto che da tempo aspettavano di mettersi al lavoro per migliorare non solo l’aspetto turistico del lago, ma anche le condizioni dei pescatori che lo frequentano.

“Siamo orgogliosi di essere attori del rilancio del nostro lago -spiega il Presidente del Lenza Club Amatrice Gino Paoletti- nei prossimi trenta giorni ci impegneremo per definire tutti gli aspetti per poter poi partire a pieno ritmo per il mese di agosto. Tramite i nostri social e il nostro sito comunicheremo le modalità di accesso al lago ma possiamo già anticipare che la pesca avverrà su prenotazione. Siamo sicuri che i pescatori, inoltre, sosterranno volentieri una piccola spesa per pescare nello Scandarello sapendo che l’intero ricavato sarà re-investito per migliorare e valorizzare il bacino stesso. Abbiamo la possibilità di migliorare il nostro territorio e di fare qualcosa che possa giovare all’intera comunità, non vediamo l’ora di cominciare”.