di Massimo Cavoli

RIETI - Non ci sono responsabili per la morte di Rosa, la ragazzina romana annegata nelle acque del lago Salto, a Borgo San Pietro, il 16 agosto 2011, dove si era tuffata dal pontile di uno stabilimento per fare il bagno. L’unica imputata, l’amministratrice della società «Spiaggia dei Pioppi srl», Adalgisa Adriani, 59 anni, rinviata a giudizio con l’accusa di non aver garantito la sicurezza dei bagnanti con la presenza di bagnini (ai clienti veniva fornito solo un giubbotto di salvataggio) e omettendo di...