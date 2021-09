Boom di prenotazioni e tutto esaurito ai laghi del Salto e del Turano

Domenica 19 Settembre 2021, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 14:00

RIETI - Boom di prenotazioni e tutto esaurito ai laghi Turano e del Salto. Complice il bel tempo e le.tempersture ancora estive ristoranti e trattorie hanno fatto sì che fosse tutto sold-out. In alcuni casi il tutto esaurito anche nel doppio turno per un pranzo da consumare dopo le 14.30. Una boccata di ossigeno per il comparto della ristorazione reatina che prova rialzarsi dopo un duro periodo dovuto al lockdown e alle.restrizioni dovute all'emergrnza sanitaria.