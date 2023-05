Ladro ruba un cellulare all'interno di un negozio pieno di clienti: scattano le ricerche

RIETI - In Sabina, a Fara in Sabina, è scattata una piccola caccia all’uomo quando un ladro , dopo essersi introdotto all’interno di un’attività commerciale in pieno pomeriggio e con clienti all’interno, ha portato via un telefono cellulare. Più persone hanno fornito una dettagliata descrizione fisica del malvivente con il volto travisato da un cappello e dalla solita mascherina chirurgica. Il personale dei carabinieri del comando stazione locale ha subito diramato le ricerche ma dell’uomo, che si era allontanato frettolosamente, nessuna traccia nella zona.