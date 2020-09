RIETI - ​Si riaffaccia l’incubo furti in Sabina. Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica a Fara in Sabina, in località Collacchi, non lontano dal lago di Baccelli, poi sempre in zona lungo la Strada degli Inglesi.

Prese di mira due distinte abitazioni private in aperta campagna. Poco prima della mezzanotte di domenica i malviventi si sono introdotti in una abitazione in via Collacchi e dopo aver forzato una finestra si sono introdotti all’interno della casa e hanno fatto razzia di contanti e oggetti d’oro. La notizia si è diffusa solo nella giornata di ieri, dopo l’allarme dei proprietari. Sul posto per i rilievi e le indagini i carabinieri che fanno capo alla compagnia di Poggio Mirteto.

Poco più tardi (il primo furto si era consumato tra le 23 di sabato e la mezzanotte) presa di mira una seconda abitazione con la medesima tecnica, non molto lontano dalla zona dove si era verificato il primo colpo, il che lascia supporre che ad agire sia stata la stessa banda. Stavolta la casa oggetto delle attenzioni dei ladri è una di quelle situata sulla Strada degli Inglesi, sempre in zona e sempre in campagna. In questo caso il furto è consistito nell’asportare soltanto una piccola somma di denaro contante coi ladri, probabilmente disturbati, che hanno poi subito fatto perdere le loro tracce. Anche in questo secondo caso i rilievi sono stati effettuati durante la giornata di ieri da parte dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, i quali hanno raccolto una serie di elementi che possono tornare utili alle indagini per cercare di risalire agli autori dei due furti nelle abitazioni a distanza di poche ore uno dall’altro.

