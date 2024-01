Ladri ancora in azione nell’ex deposito giudiziario

RIETI - Ladri in azione nell’ex deposito giudiziario di viale delle Scienze a Santa Rufina di Cittaducale. Ignoti nella notte hanno di nuovo preso di mira l’area del deposito dismesso cercando di portare via materiali, dispositivi e parti meccaniche di automezzi che si trovano ancora all’interno dell’ex deposito di via delle Scienze.

L’area è frequentemente oggetto di visite da parte di ladri che attingono al parco auto per sottrarre parti meccaniche ancora in buono stato da poter poi rivendere o dispositivi ancora funzionanti in dotazione ai vari mezzi presenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri territorialmente competenti per un sopralluogo e l’acquisizione di elementi utili all’indagine in corso per risalire ai responsabili.