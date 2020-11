RIETI - Blitz notturno dei ladri in due attività commerciali di via Paolo Borsellino nel quartiere di Città Giardino.

Presi di mira il ristorante “Il coccio” e la vicina Tabaccheria. I malviventi sono riusciti ad introdursi all’interno del ristorante portando via un magro bottino per poi passare alla rivendita tabacchi dove - dopo aver infranto una vetrata – sono stati probabilmente messi in fuga dal suono dell’allarme.

APPROFONDIMENTI RIETI Magliano Sabina, ladri in azione: ricerche dei carabinieri RIETI Rieti, negozio svaligiato in centro durante i lavori del Plus: causa... RIETI Moldialfrutta ancora colpito dai ladri: è la seconda volta nel...

© RIPRODUZIONE RISERVATA