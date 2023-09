Non trovano preziosi e contanti, rubano pregiate bottiglie di alcolici

RIETI - I ladri in questo caso non rimangono proprio all’asciutto in quanto riescono a portare via principalmente dei “liquidi”. Furto ad alto tasso alcolico a Rieti nel quartiere di Città Giardino dove, in via Alighieri, i ladri si sono introdotti all’interno di un appartamento condominiale. Colpo messo a segno nei giorni scorsi quando i proprietari erano fuori casa in villeggiatura. Al ritorno camere e stanze sottosopra segno evidente del passaggio dei ladri che però non sono riusciti a portare via preziosi e contanti ma solo un quantitativo di pregiate bottiglie di alcolici, circa una decina del valore economico di diverse centinaia di euro. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Rieti.