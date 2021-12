Labro delle Meraviglie 2021, tornano per Natale gli eventi in presenza e online nel borgo reatino

RIETI - Anche quest’anno Labro festeggia un Natale un po’ speciale: un “Natale finalmente insieme!”.

Questo, infatti, il titolo della manifestazione che da oggi, 8 dicembre, riempirà il piccolo borgo reatino di luci, suoni e colori.

Si parte con il classico evento dell’ accensione dell’albero e con il tradizionale scambio di doni, quest’anno intergenerazionale.

A seguire, il ricco programma di appuntamenti on line per grandi e piccini, con favole animate e tutorial artistici sul riciclo creativo.

Il 2 gennaio 2022, invece si terrà uno splendido concerto dal vivo, con i musicisti Francesco e Sara Moretti, due fisarmonicisti che operano arrangiamenti ispirati alla musica classica, jazz come alla tradizione popolare. Un concerto di grande cura e raffinatezza per festeggiare insieme l’ arrivo del nuovo anno e salutare il vecchio 2021, così difficile e complesso per tutti, facendolo però finalmente insieme.

Il calendario degli eventi terminerà il 6 Gennaio con il saluto della Befana, che regalerà ai bambini presenti dolciumi e tanta allegria.

Un appuntamento diventato ormai un classico che si è potuto organizzare grazie al contributo della Regione Lazio e all’attività incessante dell’amministrazione e del sindaco Irene Urbani.

«Nonostante le tante difficltà abbiamo voluto anche quest’anno organizzare un programma di eventi per il periodo delle festività - ha dichiarato il Sindaco - Uno sforzo di tutta la comunità di Labro affinchè si possa trascorre questo periodo con spensieratezza».