Con una splendida Notte Bianca piena di colori, musica e animazione, cala il sipario sulla quinta edizione del Labro Festival 2018, promosso dal Comune di Labro, mediante la direzione artistica di Piero Fasciolo, con il prezioso sostegno della Fondazione Varrone di Rieti, del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Rieti- Assessorato alla cultura e al turismo, della Fondazione Flavio Vespasiano. Hanno collaborato insieme al direttore artistico il teatro Alchemico di Rieti, Simone Lolli, Maurizio Rossi, Renzo Fedri e Andrea Carmesini.



Il ricco e variegato cartellone degli spettacoli è stato particolarmente apprezzato dai turisti e da numerosi appassionati provenienti da tutto il centro Italia, per la valenza artistica delle rappresentazioni come il Lago dei cigni della compagnia nazionale di danza Raffaele Paganini (Testimonial del festival), del Flauto magico della compagnia Astra Roma Ballet diretta dall’etoile Diana Ferrara , del prestigioso gala organizzato dalle scuole Cygni/Arades, che ha visto la presenza di alcuni vincitori delle passate edizioni del concorso internazionale di danza città di Rieti, le due opere liriche in forma di concerto Cavalleria Rusticana e Tosca con artisti di livello internazionale come il tenore Michael Alfonsi, che ha organizzato con la sua associazione Eventincanto le due recite, il bellissimo concerto gospel/jazz del coro e orchestra d’Altrocanto, la magia del concerto Musi’ Trio con le più famose colonne sonore del cinema italiano, lo spettacolo circense per grandi e piccoli “Pinocchio”, del teatro Alchemico e infine il grande concerto del mitico Raffaello Simeoni Trio.



Particolarmente apprezzata dal folto pubblico presente ad ogni spettacolo la struttura che ha ospitato i vari eventi, ossia l’ex Convento Colle di Costa che sarà ancora la sede della sesta edizione del Labro Festival programmato dal 16 al 25 agosto 2019.











Marted├Č 28 Agosto 2018



