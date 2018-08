di Matteo Di Mario

RIETI - Al via, nella splendida cornice di Labro, la quinta edizione del Labro Festival (opere, concerti, danza), in programma da domani, venerdì 17 agosto, fino a domenica 26 agosto. L’evento è promosso dal Comune di Labro, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Lazio, la Fondazione Varrone di Rieti, il Comune di Rieti – Assessorato alla Cultura e al Turismo, la Fondazione Flavio Vespasiano, l’ATCL e la Proloco di Labro.



Tutti gli spettacoli previsti si svolgeranno all’interno dell’ex convento Colle di Costa, a partire dalle ore 21. Si inizia il 17 agosto con lo spettacolo di danza “Il Lago dei Cigni” con la Compagnia di Raffaele Paganini e Luigi Martelletta, il 18 e 19 agosto, spazio all'intramontabile opera lirica, rispettivamente con “Cavalleria Rusticana” di Mascagni (a seguire: le più belle e famose canzoni napoletane) e “Tosca” di Puccini, entrambe in forma di concerto, il 20 agosto “Gospel & Jazz” con il Coro e Orchestra D’Altrocanto, il 21 agosto concerto “Quando la musica è cinema” con il gruppo Musi’Trio, il 22 agosto ancora uno spettacolo di danza, dal titolo “Il Flauto Magico”, con musiche di Mozart e a cura della Compagnia Astra Roma Ballet, diretta dall’étoile Diana Ferrara (nella seconda parte dello spettacolo verrà realizzato un Gala di danza con alcune affermate scuole del territorio), il 23 agosto sarà invece la volta del teatro Alchemico di Rieti, che metterà in scena “Pinocchio”, spettacolo circense per bambini e adulti, il 25 agosto grande concerto con Raffaello Simeoni. Conclusione del Festival il 26 agosto con la Notte Bianca che si svolgerà presso la piazza Nobili Vitelleschi, in pieno centro storico del paese. Il costo dei biglietti d’ingresso dei singoli spettacoli previsti nell’ex convento Colle di Costa è di 10 euro e saranno messi in vendita un’ora prima dell’inizio delle varie rappresentazioni.



Stasera, giovedì 16 agosto, l’anteprima della manifestazione: sempre presso l’ex convento Colle di Costa, dalle 21, concerto Live dell’Orchestra Fuccelli Fisarmony, diretta dal Maestro Roberto Fuccelli (ingresso libero).



L’ideatore e il direttore artistico dell’evento è Piero Fasciolo, il testimonial: l’étoile internazionale Raffaele Paganini, organizzazione: Teatro Alchemico, coordinamento Generale: Simone Lolli, consulenza lirica: Associazione Eventincanto, comunicazione: Maurizio Rossi, pubbliche relazioni: Renzo Fedri. Da segnalare, inoltre, la collaborazione di: “Ti amo gioielli” di Rieti, Graphidea, Unico Hotel e Andrea Carmesini Service.



«Il principale scopo che si vuole raggiungere, attraverso la programmazione del Festival, è quello di ottenere un più elevato riscontro in termini di immagine e di afflusso turistico – spiegano dal Comune di Labro – Allo stesso tempo vogliamo consentire un incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta socio-culturale, a beneficio dei residenti e dei numerosi turisti che nel periodo estivo sono presenti nel borgo di Labro, uno dei più belli e suggestivi d’Italia».

