Attivazione di un laboratorio di progettazione sociale nella Valle del Velino

RIETI - Il progetto Argento Vivo, cogliendo l'occasione per augurare un sereno 2023 a tutti, dà il via agli incontri formativi e informativi sulla progettazione sociale che si terranno il 4 e il 10 gennaio 2023, dalle 10 alle 12, a Posta, presso il Centro Famiglie Velino, in via Roma 103.

“Progettiamo nel sociale” sarà l’occasione per confrontarsi, avere informazioni utili e risolvere qualsiasi dubbio sul mondo della progettazione nell’ambito del sociale. Gli incontri laboratoriali saranno condotti dalla dott.ssa Maria Serena Mercantini, esperta in progettazione e terzo settore, e seguiranno un programma specifico: dalla definizione di progetto e di progettazione, alla logica che sta alla loro base, dalla modalità con cui si legge un bando, all’identificazione degli elementi essenziali, come gli obiettivi, le motivazioni, i risultati, le attività e la scansione temporale.

L’incontro è rivolto a tutte le realtà associative e del terzo settore presenti nel territorio della Valle del Velino. Il progetto Argento Vivo è promosso dalla VI Comunità Montana del Velino, in sinergia con Amar e Teatro Alchemico, ed è realizzato grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare telefonicamente o via whatsapp Teatro Alchemico: 339.2445631.