RIETI - Il laboratorio analisi viene confermato presso l'ospedale de Lellis, ma non si fermano le polemiche.

L'assessore regionale Alessio D'Amato spiega il futuro del servizio, con oltre 130 esami in sede e le modifiche previste. Ma le polemiche, sul fronte politico, non si fermano.



Intanto, sempre sul fronte della sanità, c'è l'ok dell'Anac per la gara “per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”.



I SERVIZI COMPLETI NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 13 DICEMBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA